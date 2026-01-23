Yunanistan'dan Ege Açıklamaları - Son Dakika
Yunanistan'dan Ege Açıklamaları

23.01.2026 10:49
Dendias, Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hakkını saklı tutuyor ve Türkiye ile müzakerelere açık.

(ANKARA) - Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ege'de karasularının 12 mile çıkarılmasına ilişkin, "Yunanistan, ulusal egemenliğin temelini oluşturan bu hakkını saklı tutmaktadır. Zamanlama, ulusal çıkarların dikkatli bir değerlendirmesi temelinde belirlenir" açıklamasını yaptı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, OPEN TV'ye verdiği röportajda Yunanistan- Türkiye ilişkilerindeki önemli konularda, karasularının olası genişletilmesi ve Türkiye tarafından ilan edilen uzun süredir devam eden savaş sebebi (casus belli) ilkesinin reddi dahil olmak üzere, Yunanistan'ın tutumunu yineledi. Dendias, Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarmasına ilişkin, "Yunanistan, ulusal egemenliğin temelini oluşturan bu hakkını saklı tutmaktadır. Zamanlama, ulusal çıkarların dikkatli bir değerlendirmesi temelinde belirlenir" ifadelerini kullandı.

Atina'nın müzakereye hazır olduğunu dile getiren Dendias, "Karşı taraf da aynı samimi niyeti gösterirse Yunanistan, çözüm bulmak için Türkiye ile masaya oturmaya hazırdır" dedi. Dendias, Yunanistan'ın iletişim kanallarını korumak için sorumlu bir tutum benimsediğini ve "Türkiye'nin uluslararası hukuku tam olarak kabul edip yapıcı bir şekilde müzakereye başlamasını" beklediğini açıkladı. Dendias, "Atina'nın Ankara'nın bize sessiz kalmamızı dayatabileceğini veya savaş sebebini normal kabul etmemizi zorlayabileceğini düşünmesine izin vermesi en büyük hata olur" diye konuştu.

Yunanistan-Türkiye ilişkilerine ilişkin politikanın partizan çıkarlar değil, tutarlı bir ulusal çizgi izlediğini söyleyen Dendias, "Yunanistan ne tehdit ediyor ne de yeni taleplerde bulunuyor ne de statükoyu değiştirmeye çalışıyor. Ancak meydan okumalar karşısında sessiz kalamaz. Türkiye anlaşmazlıkları çözmek isterse, biz de el uzatırız. Ancak uluslararası hukuk çerçevesinde, güç dayalı mantıkla değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yunanistan, Politika, Türkiye, Savunma, Güncel, Ege, Son Dakika

