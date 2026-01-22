Yunanistan'dan Grönland İçin AB Destek Çağrısı - Son Dakika
Yunanistan'dan Grönland İçin AB Destek Çağrısı

22.01.2026 18:17
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Grönland konusunda AB'nin Danimarka'ya destek vermesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Avrupa Birliği'nin (AB) Grönland konusunda Danimarka'ya destek vermesi gerektiğine inandığını belirtti.

Yerapetritis, Action 24 TV'ye verdiği röportajda dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimdilik AB'nin genel olarak ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Barış Kurulu'na katılmamak yönünde bir görüşte olduğunu belirten Yerapetritis, "Eğer AB bu konuda hemfikir olursa Yunanistan da buna göre karar verecektir." dedi.

Yerapetritis, Grönland meselesinin çok farklı yönleri olduğunu vurgulayarak, "Grönland bir AB üye ülkesinin egemenliğindedir. Dolayısıyla anlaşmalar gereği üye devletlerin birbirine destek olması gerekiyor, AB'nin de Danimarka'ya destek vermesi gerekmektedir. Toprak bütünlüğüne yönelik tehditler, karşılarında AB'yi topyekun bulacaktır." diye konuştu.

Yunanistan ile Türkiye'nin de aralarındaki anlaşmazlıkları üçüncü tarafların müdahalesine gerek kalmadan çözebileceklerine inandıklarını ifade eden Yerapetritis, "İkili diyaloğumuzu sürdüreceğiz. Son 2,5 yıldır bu diyalog işliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
