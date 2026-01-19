Yunanistan'dan İspanya'ya Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunanistan'dan İspanya'ya Başsağlığı Mesajı

19.01.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan, Endülüs'teki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Yunanistan yönetimi, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında gerçekleşen ve 39 kişinin ölümüne neden olan kaza için başsağlığı mesajları yayınlandı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, İspanya Kralı 6. Felipe'ye Yunan halkı adına başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajda kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Tasulas, kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada kazadan duyulan derin üzüntü dile getirilerek, Yunanistan'ın İspanya halkı ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi. Açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları için başsağlığı dilendi.

Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) yapılan yazılı açıklamada ise kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dilenirken, Yunanistan halkının da Tempi tren kazasında benzer acılar çektiğine işaret edildi.

Kazanın nedeninin araştırılması gerektiği belirtilen açıklamada, "AB ülkelerinin neredeyse tamamında yaşanan böylesi trajedilerden sonra halkların ulaşım güvenliğine ilişkin endişe taşıması çok doğal." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, AB'nin ulaştırmaya ilişkin özelleştirme politikaları da eleştirildi.

Yunanistan'ın Larissa ili yakınlarındaki Tempi bölgesinde Şubat 2023'te aynı ray hattı üzerinde ters yönlerde ilerleyen iki trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güvenlik, Endülüs, İspanya, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'dan İspanya'ya Başsağlığı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:17:00. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'dan İspanya'ya Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.