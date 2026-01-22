Yunanistan'dan Nüfus Kaybını Önleme Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunanistan'dan Nüfus Kaybını Önleme Programı

22.01.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan, Meriç'teki nüfus kaybını önlemek için 10 bin avro destek veriyor.

Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırındaki Meriç ilinde nüfus kaybı yaşayan bölgeleri canlandırmak amacıyla, bu bölgelere kalıcı olarak taşınanlara 10 bin avroya kadar maddi destek sağlanacağını açıkladı.

Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Domna Mihailidu, Meriç ilinde nüfus kaybı yaşayan bölgeleri canlandırmak amacıyla destek programı hazırladıklarını belirtti.

Mihailidu, düzenlemenin amacının, uzun süredir devam eden nüfus azalmasını ve yaşlanmayı durdurmak, kırsal bölgelerdeki sosyal çöküşü önlemek ve sınır bölgelerinde yaşamayı seçen aileleri teşvik etmek olduğunu söyledi.

Programa göre Dimetoka ve Kumçiftliği belediyeleri başta olmak üzere Rodop ilindeki bazı yerleşimler destek kapsamına alındı.

Programdan yararlanmak isteyenlerin, söz konusu bölgelere kalıcı ikamet amacıyla taşınmaları ve resmi olarak bu adreslerde ikamet etmeleri gerekiyor.

Mevsimlik çalışanlar ve geçici yerleşimler, uygulama kapsamı dışında tutulacak.

Maddi desteğin yanı sıra, yerel yönetimler, yeni yerleşenlere yönelik sosyal destek, okulda yemek ve çeşitli uyum hizmetleri de sunacak.

Yetkililer, uygulamanın, ilerleyen dönemde nüfus kaybı yaşayan diğer kırsal bölgeler için de yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Yunanistan'da son yıllarda özellikle kırsal kesimde hızlanan göç, birçok köyde ticari faaliyetlerin azalmasına ve sosyal hayatın zayıflamasına yol açarken, hükümet yeni teşvik programıyla bu süreci tersine çevirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'dan Nüfus Kaybını Önleme Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
Kocaeli’de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Transfer için İstanbul’dalar Fenerbahçe’de sürpriz veda Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi Aç ve susuz bırakılan köpekler birbirini yedi
Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

19:40
Fenerbahçe ve Aston Villa’nın ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe ve Aston Villa'nın ilk 11'leri belli oldu
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 19:48:10. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'dan Nüfus Kaybını Önleme Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.