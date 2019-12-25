YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS: HERKESE MUTLU YILLAR VE SAĞLIK DİLİYORUM - Son Dakika
Son Dakika Güncel YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS: HERKESE MUTLU YILLAR VE SAĞLIK DİLİYORUM - Son Dakika

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS: HERKESE MUTLU YILLAR VE SAĞLIK DİLİYORUM

6 saat önce

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayinine katıldı.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS: HERKESE MUTLU YILLAR VE SAĞLIK DİLİYORUM, System.String[]

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Noel ayinine katıldı. Dendias, "Herkese mutlu yıllar ve sağlık diliyorum" dedi.

Fener Rum Patrikhanesi'nde bulunan Aya Yorgi kilisesinde Noel ayini düzenlendi. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı. Ayinin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Dendias, "Herkese mutlu noeller ve mutlu yıllar diliyorum. Aynı zamanda dünyadaki inanç ayrımı gözetmeksizin dünyadaki bütün insanlar için sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı. Dendias, gazetecileri sorularını ise yanıtlamadı.

İMAMOĞLU DA ZİYARETE KATILDI

Açıklamaların ardında Fener Rum Patriği Bartholomeos patrikhanede Dendias'ı kabul etti. Ziyarete İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Burada konuklarını selamlayan Bartholomeos, "Sayın Bakan ve Sayın belediye başkanı aileleri hakkında konuşuyorlar. İkisi de çocuklarıyla iftihar ediyorlar. Haklılar. Hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkürler. Yaklaşmakta olan yeni yılın hepinize, ailelerinize, memleketimize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Yunanistan sayın Bakan'ın özel ziyareti bizi sevindiriyor. Bu sabah ailesi ile birlikte ayinimize katıldılar" ifadelerini kullandı.

Bartholomeos, konuklara çikolata ikram etti.

Görüntü dökümü:

------------------

-Dendias'ın açıklamaları

-Bartholomeos, Dendias, İmamoğlu'nun görüşmesi

-Bartholomeos'un açıklaması

-Genel ve detaylar


Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi Putin, 5 generali görevden aldı Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Son Dakika Haberleri
21:49 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
21:48 Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
21:48 Elazığ'da Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü - Son Dakika
21:46 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
21:45 Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle 24 saattir elektrik verilemiyor - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:54:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS: HERKESE MUTLU YILLAR VE SAĞLIK DİLİYORUM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]