Son Dakika Haberleri: Yunanistan erken genel seçime gidiyor: Anketlere göre merkez sağ önde
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Yunanistan erken genel seçime gidiyor: Anketlere göre merkez sağ önde

42 dakika önce

Yunanistan 7 Temmuz tarihinde Başbakan Aleksis Çipras'ın talebi üzerine 300 sandalyelik parlamentoyu yenilemek için erken genel seçime gidiyor.

Yunanistan erken genel seçime gidiyor: Anketlere göre merkez sağ önde, System.String[]
Yunanistan 7 Temmuz tarihinde Başbakan Aleksis Çipras'ın talebi üzerine 300 sandalyelik parlamentoyu yenilemek için erken genel seçime gidiyor. Yapılan son kamuoyu yoklamaları ana muhalefetteki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin Çipras'ın liderliğindeki solcu Syriza'nın önünde olduğunu gösteriyor. Ülkede elde ettiği büyük desteği kaybettiğini belirterek daha önce Çipras'a istifa çağrısında bulunan Yeni Demokrasi Partisi lideri Kyriakos Mitsotakis seçimlerin en iddialı ismi olarak dikkat çekiyor.

Halk Çipras'tan neden desteğini çekti?

Göçmen akını, yüksek vergi, işsizlik ve Kuzey Makedonya krizinin de aralarında bulunduğu sorunlardan dolayı bir çok seçmen iktidar partisine tepkili. Seçim kampanyasını başlatan Aleksis Çipras seçmenlerden özgürce hareket etmelerini istedi. Parlamentonun feshedilmesini talep ettikten sonra Syriza'nın programını açıklayan Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük oy kaybetmelerine "yorgunluk ve öfkenin" neden olduğunu kabul etti. Çipras bundan böyle istihdamın artırılması ve vergilerin düşürülmesi konusuna öncelik verileceğini belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:52 
Alexis Tsipras, Yunanistan, Dünya
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