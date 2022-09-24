Yunanistan'da, İran'da gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi - Son Dakika
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Yunanistan'da, İran'da gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi

24.09.2022 22:52
Yunanistan'da, İran'da gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilere destek verdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilere destek verdi.

Yunanistan'da yaşayan İranlıların da aralarında bulunduğu grup, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi.

İran yönetimini protesto eden sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.

Bazı kadınlar ise tepki olarak saçlarını kesti.

Ne olmuştu?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Birçok ülkede Emini'nin ölümüne tepki niteliğinde eylem düzenlenmişti.

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Kaynak: AA

Mahsa Emini, Yunanistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da, İran'da gözaltına alınan Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi - Son Dakika

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