Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan'a çok sinirlendiği o an! Tarihi sözler tekrar gündem oldu

Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da öğrenciler ile polis arasında arbede yaşandı - Son Dakika

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