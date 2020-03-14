Yünkül: "İstiklal Marşı, var oluşumuzun temeli, dayanağıdır"

BURSA - Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "İstiklal Marşı, var oluşumuzun temel değeri, dayanağıdır" dedi.

Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirilen " Çanakkale'den İstiklale" konserine Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları, üyeler, aileleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Konserin şefliğini ise Hakan Özlev yaptı. Konser öncesi konuşan Yünkül, "İstiklal Marşı, emperyalist devletlere karşı verilen İstiklal Harbi ve sonrasında kazanılan muhteşem zaferle milletimizin hayata, varlığa ve kendi benliğine ilişkin manifestosudur. İstiklal Marşı'nın TBMM'de milli marş olarak kabul edilmesinin 99. yılını aynı ruh ve bilinçle idrak ediyoruz. İstiklal şairimiz olarak Mehmet Akif Ersoy, milletin değerleriyle kendi ahlakını birleştirmiş muhteşem bir şahsiyettir. İstiklal Marşı ile Mehmet Akif, bu milletin kalıcı kök değerine dönüşmüştür. Hürriyet aşkını ve istiklal mücadelesini merkeze alan Akif, milletin kalbinde, gönlünde, tertemiz hatırasında, fikri hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Ömrü boyunca haksızlığa, hukuksuzluğa, esarete, cehalete, tefrikaya karşı imanın, ahlakın, istiklalin, hürriyetin, kardeşliğin mücadelesini vermiş şahsiyet olarak, hepimiz için müstesna bir değerdir" dedi.

İstiklal Marşı'nın var oluşun temel değeri, dayanağı olduğunu belirten Yünkül, "Bu marş, sanki kelimeleri sözlüklerden alınan bir dille değil de şehitler dünyasının müteal (yüce) diliyle ve her kelimesi kanla, ateşle yazılmış gibidir. O yazılacak değil, ancak yaşanacak bir destandır. Bu yüzden Mehmet Akif, hem 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek o günlerdeki zorlukları, hem de bir daha böyle bir şiir yazamayacağını söyleyerek marşın duygu yoğunluğunu ve eşsizliğini ifade etmiştir. İstiklal Marşı Türkçenin bütün inceliklerine ve ifade kudretine sahiptir. Her mısra, milli ruhu esarete karşı kuvvetli bir hürriyet ateşiyle harekete geçirmiştir, geçirmektedir. şüphesiz ki İstiklal mücadelemizin en önemli dönüm noktası Çanakkale Savaşlarıdır" diye konuştu.