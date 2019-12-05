Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Döner sermayeye büyük katkısı olan sağlık çalışanları bu adaletsiz sistemden hiçbir şekilde payını alamamaktadır" dedi.



Sağlık-Sen Bursa Şubesi'nin aralık ayı il divan toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, sağlık çalışanlarının en büyük meselelerinden biri haline gelen döner sermaye sistemi hakkında konuştu. Yünkül, "Çürümüş bir döner sermaye sistemi ne yazık ki sağlık çalışanlarının emeğine ve alın terine karşılık veremiyor. Geldiğimiz bu noktada döner sermayeye büyük katkısı olan sağlık çalışanları bu adaletsiz sistemden hiçbir şekilde payını alamamaktadır. Çok büyük haksızlık, hukuksuzluk ve hak kaybı, hatta hak gasbının yanında çalışanların moral ve motivasyon düşüklüğü iş ve sosyal hayatına da yansıyor. Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından yapılan döner sermaye çalıştayında döner sermaye adaletsizliği masaya yatırıldı. Söz konusu çözüm yollarının hem Sağlık Bakanlığı tarafından hem de ilgili bakanlıklar tarafından dikkate alınarak, acilen çözüm üretilmesi gerekmektedir" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözü verilen 3600 ek gösterge ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yünkül, "Sağlık çalışanları, öğretmenler, polisler ve din görevlileri olmak üzere tüm kamu çalışanlarına hakkaniyetli bir şekilde verilmelidir. Bunun için hem Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından hem de Memur-Sen Genel Merkezi tarafından gerekli çalışmalar ve mücadeleler sürdürülmektedir. 2018-2019 yılı 4. dönem toplu sözleşme taleplerimizde yer aldığı üzere tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ek göstergeleri 600 puan arttırılmalı, yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek göstergesi bulunmayan meslek gruplarına da ek gösterge verilmelidir" şeklinde konuştu.



Son olarak sendika üye çalışmalarından da bahseden Yünkül, "Tüm kurumlarda yetkili sendika olmak için sürekli çalışmalıyız. Bugünler bizim için önemli. Sahada her zaman var olan teşkilatımızın biraz daha gayret göstermesi arzusundayız. Bizler, mayıs ayı sendikacıları gibi sadece yetki döneminde ortaya çıkıp, yalan iftira ve aldatmacalarla sendikacılık yapamayız. Bizler sürekli sahadayız. Sendikacılık yaparken de ilkeli davranarak yapıyoruz. Bizim için en önemli konu çalışanların bize güvenidir. Asla bu güveni zedeleyecek söylemlerde bulunmadık bulunmayacağız. Bu güne kadar yaptığınız çalışmalar dolayısıyla tüm teşkilatımıza teşekkür ederim" dedi.



Sendikaya yıllarca emeği geçen ve sağlık sorunları sebebiyle yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Şube Başkan Vekili Alaattin Demir ile emekli olacağı güne kadar sendikaya hizmeti geçen eski yönetim kurulu üyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü temsilcisi Ahmet Gürbüszoğlu'na Yünkül tarafından teşekkür plaket verildi. - BURSA