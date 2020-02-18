Yunus Emre Enstitüsü, Gürcistan'da Türkçe ve Türk kültürünü öğretiyor - Son Dakika

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Türkçe eğitiminin yanı sıra çeşitli kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.



Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve bu konuda eğitim almak isteyen tüm gönüllülere yurt dışında gereken hizmeti vermek amacıyla üniversitelerin Türkçe, Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile iş birliği yapan Yunus Emre Enstitüsü, bu alandaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yurt dışı merkezlerinden biri olan Tiflis Yunus Emre Enstitüsü, kurulduğu 2012 yılı ile birlikte eğitim, kültür ve sanat alanındaki faaliyetleriyle çalışmalarına devam ediyor.



Tiflis Yunus Emre Enstitü, bugüne kadar üç bine yakın kişinin Türkçe öğrenmesine katkı sağladı. Ayrıca 2013 yılında Tiflis'te hayata geçirilen ve koordinesi Yunus Emre Enstitü tarafından yapılan 'Tercihim Türkçe Projesi' kapsamında her yıl ortalama beş yüz öğrenci okullarında Türkçe öğreniyor. Enstitüde yılda 3 kez uluslararası ölçütlere göre hazırlanan Türkçe Yeterlik Sınavı yapılıyor. Türkçe bilenler, bu sınav sayesinde Türkçe seviyesini belgelendirmiş, Türkiye'de okumanın ve Türk firmalarında iş bulmanın kapılarını aralamış oluyor. Enstitüde eğitimin yanı sıra kültür sanat faaliyetleri de devam ediyor. Her yıl konferans, sempozyum, söyleşi, seminer, yarışma, sinema, sergi, konser, tanıtım günleri, sanat kursu, atölye çalışmaları, Türk mutfağı etkinlikleri gibi bir dizi faaliyet gerçekleştiriliyor. Bunlara ek olarak yerel içerikli hazırlanan festival ve fuar gibi etkinliklere de katılım sağlanıyor.



"Benim için Türkçe 'Gönül Lisanım'"



Tiflis Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe eğitimi gören Zeynep Suleimanov, enstitünün kendisine büyük katkı sağladığını aktardı. Suleimanov, "Ben Türkçeyi yabancı dil olarak algılamıyorum. Türkçe öğrenmek benim için büyük bir şereftir. Yunus Emre Enstitüsü burada sadece Türkçeyi öğretmiyor. Türkçe'nin yanı sıra Türk kültürünü de öğreniyoruz. Yaptıkları çalışmalarla Türkiyeyi yakından tanıma fırsatımız oluyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans için Türkiye'ye gitmeyi düşünüyorum. Türkiye'de alacağım eğitimin bana çok şey katacağını düşünüyorum. Benim için Türkçe 'Gönül Lisanım 'diyebilirim" dedi.



"Yunus Emre Enstitüsü bizim evimiz"



İvane Javakhihvili Tiflis Devlet Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencisi Teona Tsintsadze ise "Türkçeyi pratik yapmak amacıyla buraya geldim. Yunus Emre Enstitüsü bizim evimiz oldu. Burada sadece Türkçe değil, Türk kültürünü ve geleneklerini öğreniyorum. Türkiye'de yaz okulu fırsatımız var ve ben bu fırsatı kaçırmadım" diye konuştu. - TİFLİS