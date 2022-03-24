Yunus Emre Enstitüsü Malezya'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenledi - Son Dakika

KUALA Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Malezya'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenledi.

Anma programı, başkent Kuala Lumpur'daki Yunus Emre Enstitüsü binasında açılış konuşmasıyla başladı.

Programa katılan Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, İstiklal Marşı'nı birer kıta şeklinde ezberleyip sahnede okuyan çocuklara hediyelerini verdi.

Kavakcı, "Kuala Lumpur'daki büyükelçilik ailemiz ve vatandaşlarımızla beraber, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın yazılışı, marşın kabulü ve Çanakkale Zaferi'mizi bir arada kutladık. Bu vatanı bizlere emanet eden şehitlerimize minnetlerimizi bir kez daha yolladık." ifadelerini kullandı.