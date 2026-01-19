Yunus Emre Enstitüsü\'nde Eğitim Toplantısı

Yunus Emre Enstitütüsü (YEE) tarafından İstanbul'da düzenlenen "Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumluları 3. İstişare Toplantısı" açılış oturumuyla başladı.

Türkçenin öğretimi ve Türk kültürünün uluslararası alandaki temsilini güçlendirmek amacıyla İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve YEE Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cahid Şenel konuştu.

Çam, dünyanın önemli ve sallantılı bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, "İstişareler önemli. İstişaresiz hiçbir başarıyı elde etmek mümkün değil. Hiçbir şey rastgele olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumların başarısının ancak sürekli değerlendirme, bakım ve özeleştiri kültürüyle mümkün olabileceğine dikkati çeken Çam, bu süreçleri sağlıklı ve düzenli yürüten kurumların kurumsal kapasitelerini de aynı ölçüde güçlendirdiğini ifade etti.

Çam, bugüne kadar YEE bünyesi kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı kurum çalışanlarına teşekkürlerini sunarak, "Sonuçta tarihe not düşülen önemli çalışmaları ifade ediyorsunuz. ve bunu gerçekleştirirken de eminim ki hepiniz gönülden bir çaba içinde, bir gayret içinde yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda kültür ve dil çalışmaları yürüten ülkelerin yüzyıllara dayanan tecrübeye sahip olduğuna işaret eden Çam, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarının görece yeni olduğunu belirtti.

Çam, YEE misyonunun yalnızca Türkçe öğretimiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Derdimiz sadece Türkçe öğretmek, sadece kendi kültürümüzü aktarmak değil. Pek çok sebepler, bunların en başında tabii ki kültürel saldırılara karşı kendi duvarlarımızı örmeye çalışmamız, kendi nesillerimizi, çocuklarımızı korumamız, aynı şekilde bizdeki bütün değerlerin aktarılması vesaire." şeklinde konuştu.

Küresel dengelerin hızla değiştiğinİ vurgulayan Çam, şu anda yumuşak güç ile sert gücün iç içe geçtiğini ifade etti.

Çam, yurt dışında yürütülen faaliyetlerde yerel kültürü iyi anlamanın önemini vurgulayarak, Türk kültürünü aktarmak için yerel kültüre entegre olmak gerektiğini belirtti.

"Yürüdüğümüz bu yolda, dayanışma ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz"

YEE Başkan Yardımcısı Şenel de 5 gün sürecek bu program boyunca, kurum tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirilerek yeni stratejilerin geliştirileceğini kaydetti.

İstişare toplantılarının gündem maddelerinin ele alındığı resmi buluşmalardan çok daha ötesinde bir anlam taşıdığını ifade eden Şenel, "Çünkü bu toplantılar, aynı sorumluluğu üstlenen, aynı istikamete bakan bir kadronun birbirinden haberdar olduğu, sahadaki tecrübelerin merkeze taşındığı, yapılan çalışmaların görünür hale geldiği ve kurumsal hafızanın birlikte güçlendirildiği son derece kıymetli zeminlerdir." dedi.

Şenel, yabancı ülkelerde Türkçeyi öğreten eğitmenlere işaret ederek, "Hepimiz biliyoruz ki bu görev, birbirini izleyen akademik takvimlerden, materyal tasarımlarından, müfredatlardan veya sınavlardan ibaret değildir. Kimi zaman yalnızlıkla, kimi zaman imkanların sınırlılığıyla, kimi zaman da kültürel farklılıkların doğurduğu zorluklarla mücadele etmeyi gerektirir. İşte tam da bu sebeple sizlerin emeği bizim için son derece değerlidir." şeklinde konuştu.

YEE'de yürütülen her çalışmanın arkasında güçlü bir kurumsal dayanışma olduğunu vurgulayan Şenel, "Yunus Emre Enstitüsü, ortak sorumluluk bilinciyle hareket eden bir yapıdır ve bu yapının her bir ferdi bizim için kıymetlidir. Yürüdüğümüz bu yolda, dayanışma ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.