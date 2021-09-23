Yunus Emre Enstitüsü Suriye Azez'de "Hatırladıkça Biz Oluruz" sergisini açtı - Son Dakika

Osmanlı arşivlerinde bulunan Halep'e ilişkin belgelere yer verilen "Hatırladıkça Biz Oluruz/ Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat" adlı sergi, Azez Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Azez Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Özgür Halep Üniversitesi, El Maali Üniversitesi, Uluslararası Şam Üniversitesi, Rönesans ve Bilim (El Nahta) Üniversitesi ortak protokol imzalarken, Afrin Yunus Emre Enstitüsünün resmi açılışı da gerçekleştirildi.

Enstitünün açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan YEE Başkanı Şeref Ateş, Suriye'de güvenli bölgede bir yıl önce YEE Azez Kültür Merkezinin açıldığını hatırlatarak, "Bugün de Afrin merkezimizi açıyoruz. Bu, Suriye halkıyla Türk halkı arasında bağların güçlenmesi, Türkçe öğretiminin bu bölgelerde yaygınlaşması, Türk kültürüyle bölge kültürü arasındaki diyaloğun, kaynaşmanın güçlenmesi için gerekliydi. Halep vilayetindeki yazışmaların yer aldığı Azez'deki sergiyi açacağız." dedi.

Ateş, Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin geçmişine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu topraklarda biz, 400-500 yıldır bu halklarla birlikte yaşadık. Ümidimiz bundan sonra da dışardan dayatmalarla değil, yerel halkın ve Türk halkının isteğiyle burada barış içerisinde sonsuza kadar yaşansın. Tıpkı tarihteki örneklerinde olduğu gibi, bu medeniyet yeniden canlansın. Barış içerisinde tüm halkları kucaklayan bir yaklaşımla YEE burada faaliyetlerini sürdürecek. Enstitümüz, burada sadece Türkçe öğretmekle kalmayacak, kültürel faaliyetlerle hem yerel kültürü canlandırmak hem de Türkiye ile bağ kurma konusunda önemli bir adım atmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun."

Türkçe öğrenmeye yoğun ilgi gösteriliyor

Azez'deki merkezin açılışının ardından Türkçe öğrenimine gösterilen yoğun ilgiye dikkati çeken Ateş, "Güvenli bölgede çok yoğun, Türkçe öğretimi talebi var. Daha önceden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak, okullarda Türkçe öğretimi başlamış fakat öğretmenlerin Türkçe yeterlilikleri yok. Milli Eğitim Bakanlığıyla da irtibatlı şekilde, öğretmenleri önce sınava aldık. Sadece Azez'de değil, Çobanbey, El Bab, Resulayn gibi yerlerde Türkçe öğretimine başladık. Sonra bir envanter çıkarttık. 110 bin öğrenci güvenli bölgede Türkçe öğreniyor. Şu ana kadar bin 200 öğretmen yetiştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgeye ilişkin 96 milyon belge var"

Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici de Osmanlı döneminden kalma 96 milyon belge olduğu bilgisini paylaşarak, "Bunun 200 bin adedi mübalağasız bir şekilde Halep şehrine ait. Bu belgelerin tarih aralığı 16. asrın başından 20. asrın ortalarına kadar olan dönemi kapsamakta. Bölgemizde dünya tarihine ilişkin herhangi bir tarih araştırması, Türkiye Cumhuriyetinin arşiv kaynaklarına başvurulmadan yapıldığı takdirde mutlak surette eksik kalacaktır. Böyle bir eksiklik, tarih anlatımının gerçekliğine ve doğruluğuna gölge düşürür." ifadelerini kullandı.

Halep'in 1516 yılında yapılan Mercidabık Savaşı'ndan sonra Osmanlı yönetimine katılarak en parlak dönemini yaşadığını kaydeden Ekici, şu bilgileri verdi:

"400 yıllık Osmanlı yönetim tecrübesi, kültürel, siyasi ve imar konularında başarılı bir medeniyet inşa etmiştir. Bölgede sulh ve güven tesis edildikten sonra Halep, idari ve ticari anlamda canlanmaya başlamıştır. 16. yüzyıldan başlamak üzere iktisadi bakımdan da oldukça gelişmiştir. Fetihten hemen sonra, bir nevi bölgenin envanteri denilebilecek sayım, Yavuz Sultan Selim devrinde yapılmıştır."

Davetlilere sergiyi de gezdiren Ekici, Yavuz Sultan Selim'in fermanını göstererek, "Osmanlı sultanlarının bir fetihten sonra, fetihnameler gönderme usulü, adabı vardır. Bu da Yavuz Sultan Selim'in Memlük sultanını Mercidabık'ta mağlup ettikten sonra tüm Osmanlı idarecilerine gönderdiği metindir. Sultan 1. Selim, bu savaşın amacının aslında kutsal topraklara yolculuğu kolaylaştırmak olduğunu metinde ifade etmektedir." diye konuştu.

Açılışa, Azez Yerel Meclis Başkanı Muhammed Hamdan Yusuf, Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Prof. Dr. Ali Osman Kurt ile vakfın denetleme kurulu üyesi Prof. Dr. Celal Erbay, Şam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İzzeddin El Kaddour, tarihçi Dr. Ahmet Tawil Kadud, gazeteciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sergide yer alan 32 eserle 1516-1916 yılları arasında, ticaretten, tarıma, dini hayattan, eğitime Halep'teki gündelik hayata ışık tutuluyor.