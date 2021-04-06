Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve YTB, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve YTB, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2021 23:21
Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve YTB, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Anadolu Ajansının (AA) 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Anadolu Ajansının (AA) 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ateş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'nin sembollerinden biriydi. 101 yıldır Anadolu'nun sesini tüm dünyaya duyuran, farklı dillerde yaptığı yayınlarla dünyanın en büyük haber ajanslarından biri haline gelen Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümümü tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Türkiye'mizin sesini dünyaya duyurmak için kurulan, bugün küresel bir markamız haline gelen AA, 101 yaşında. 2017'den bu yana yürüttüğümüz projelerimizle yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere 634 medya mensubuna eğitim vererek, kıtaları birlikte aştık. Nice yıllara." ifadelerine yer verildi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, TİKA hesabından paylaşılan kutlama mesajını yeniden paylaşarak AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

YTB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışı çerçevesinde dünyanın her yerine ulaşarak önemli çalışmalara imza atan Anadolu Ajansı'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Yunus Emre, Twitter, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve YTB, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Askerden döndükten sonra gezmeye çıkan genç, feci kazada yaşamını yitirdi Askerden döndükten sonra gezmeye çıkan genç, feci kazada yaşamını yitirdi Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi, aile isyan etti Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi, aile isyan etti 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti
Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı         
22:58
47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı 47'lik Songül Karlı'nın yeni imajı gençlere taş çıkarttı         
22:45
Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin Bakan Soylu: Darbeyi zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin         
22:15
Bursa'da koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti Bursa'da koronavirüs tedavisi gören asker hayatını kaybetti         
21:25
Libya Başbakanı, Libya Başbakanı, "Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek" dedi, Miçotakis'in yüzü şekilden şekle girdi         
19:33
Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu         
18:16
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası         
17:51
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 23:39:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve YTB, AA'nın 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei