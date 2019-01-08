Son Dakika Haberleri: Yunus Emre Termik Santrali satışa çıktı

Yunus Emre Termik Santrali satışa çıktı

1 saat önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF'ye devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ bünyesinde bulunan Eskişehir'deki Yunus Emre Termik Santrali'nin 30 Ocak'ta satış ihalesi yapılacak.

Yunus Emre Termik Santrali satışa çıktı, System.String[]
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF'ye devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ bünyesinde bulunan Eskişehir'deki Yunus Emre Termik Santrali'nin 30 Ocak'ta satış ihalesi yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:35 

Eskişehir, Ekonomi
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