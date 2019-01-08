Yunus Emre Termik Santrali satışa çıktı
1 saat önce
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF'ye devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ bünyesinde bulunan Eskişehir'deki Yunus Emre Termik Santrali'nin 30 Ocak'ta satış ihalesi yapılacak.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF'ye devredilen Naksan Grubu şirketlerinden Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik
AŞ bünyesinde bulunan Eskişehir
'deki Yunus Emre Termik Santrali'nin 30 Ocak'ta satış ihalesi yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:35
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