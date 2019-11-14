Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Radyospor'da Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın canlı yayında sorularını yanıtlayan İlhan Mallı'nın açıklamaları şu şekilde:



Wolfsburg'da yeni bir oluşum var. Teknik direktör yeni geldi. Sezon başlamadan önce yönetim Yunus'u göndermek istemediğini ve takımda tutmak istediğini bildirdi. Biz de kalmaya karar verdik. Yeni gelen teknik adam sisteminde 10 numara olmadan oynuyor. Yunus da ilgi ve alakayı görmedi. Bu da bizi rahatsız etti. Önümüzdeki günler ne gösterecek, hep beraber göreceğiz. Yunus'un oynamama sebebi sistemsel tercih.



"Yunus her an oynamaya hazır"



Yunus her hafta çalışıyor ve hazırlanıyor. Teknik direktörünün dediği gibi antrenmanlarda gayretli. Teknik adamın tercihini etkileyemiyoruz. Yunus hazır bir şekilde bekliyor. Durum bundan ibarettir.



"Aracılar vesilesiyle böyle bir görüşmeye sıcak bakmıyoruz"



Fatih Terim'i herkes biliyor. Yunus'u daha önce milli takıma kazandırdı. Kendisini iyi tanıyor. Galatasaray da çok büyük bir kulüp. Kulüp bizimle temasa geçerse değerlendiririz. Ama bu görüşmeyi aracıyla değil, kulüp yetkilileriyle görüşmek isteriz. Aracı vesilesiyle böyle bir görüşmeye sıcak bakmıyoruz. Yönetim bizle görüşmek isterse görüşürüz. Bu Galatasaray olabilir ya da başka bir kulüp olabilir. Galatasaray ile bir görüşmemiz olmadı. Ama olmayacağı anlamına gelmiyor tabi.



"Galatasaray adına aracılar bizi aradı"



Galatasaray için aracılar vasıtasıyla bizi arayanlar oldu. Fakat; biz Galatasaray yetkilileriyle görüşebiliriz. Bizi arayan aracılara da öyle söyledim. Önümüzdeki günler belirleyici olacaktır.



"Böyle giderse Wolfsburg ile devam etmenin anlamı yok"



Türkiye'den herhangi bir kulüple anlaşırsak Wolfsburg ile de görüşürüz. Alman ekibi zorluk çıkarmaz. Böyle devam edilirse zaten bir anlamı kalmıyor. Wolfsburg iyi gitmiyor. Ne gibi değişiklik olur göreceğiz. Bu şekilde giderse her iki taraf için de Yunus'un farklı bir yöne yönlenmesi olacaktır.



"Yunus oynadığında Şenol Güneş şans verecektir"



Yunus Mallı iyi bir performans sergilediğinde Milli Takım'da Şenol Güneş de bunu göz ardı etmeyecektir. Kendi takımında oynamadığın zaman milli takımda da zor oluyor. Ama bizi güzel günlerin beklediğine inanıyoruz.



Yunus Mallı bu sezon kaç maçta oynadı?



Yunus Mallı, bu sezon Wolfsburg'da 2 hazırlık maçında ve 1 de UEFA Avrupa Ligi maçında oynadı. Mallı daha önce Mainz ve Mönchengladbach takımlarında görev yapmıştı.

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