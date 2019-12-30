Yunus Parkları Derneği Başkanı: Türkiye, yunus terapide dünya markası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunus Parkları Derneği Başkanı: Türkiye, yunus terapide dünya markası - Son Dakika

Yunus Parkları Derneği Başkanı: Türkiye, yunus terapide dünya markası

7 saat önce

DENİZ Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, Türkiye'de bulunan Yunus Parkları'nın Avrupa ülkelerine göre daha yüksek standartlarda modern tesisler olduğunu belirterek, "20 yıllık tecrübe, yetişmiş ve donanımlı personel, tesislerin kalitesiyle, Türkiye yunus terapide...

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DENİZ Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, Türkiye'de bulunan Yunus Parkları'nın Avrupa ülkelerine göre daha yüksek standartlarda modern tesisler olduğunu belirterek, "20 yıllık tecrübe, yetişmiş ve donanımlı personel, tesislerin kalitesiyle, Türkiye yunus terapide dünya markası oldu" dedi.

Türkiye turizminde önemli bir yer tutan yunus parkları, tecrübesiyle her yıl ülkeye gelen turist sayını artırmayı amaçlıyor. Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp Türkiye'deki yunus parklarının havuzların yüzey alanı, derinlik ve hacimleri başta olmak üzere dünyadakilerden daha yüksek standartlarda modern tesisler olduğunu söyledi. Gökalp, tesislerde hayvan sağlığı ve refahının ayrıntılı olarak önceden düşünüldüğünü, planlandığını ve ona göre inşa edildiğine dikkat çekti.

'10 YIL SÜREKLİ GELEN YABANCI TURİSTLER VAR'

Türkiye'de bulunan yunus parklarının Avrupa ülkelerine göre daha yüksek standartlarda modern tesisler olduğunu vurgulayan Gökalp, şunları kaydetti:

"20 yıllık tecrübe, yetişmiş ve donanımlı personel, tesislerin kalitesiyle, Türkiye yunus terapide dünya markası oldu. Hem dünya hem de Türkiye genelinde pek çok turisti her yıl ağırlıyoruz. Ziyaretçi profilimiz bunun kanıtıdır. Özellikle yunuslarla özel yüzme programı kapsamında, dünyanın her tarafından yabancı turist ağırlıyoruz. Otizmi, down sendromu veya engelli çocuğu olan ailelerin tercihi Türkiye oluyor. Yunuslarla özel yüzme programı maliyeti yüksek olan uygulamalardır. Çocuğunun gelişimini en yakından gözlemleyen aileler, başarı yakalayamazsa bir daha geri gelmez. Yabancı turistlerin çoğu, uygulamalarımızdan ve tesislerimizden o kadar memnun kalıyor ki, sonraki senelerde de Türkiye'yi tercih ediyor. Yılda 2 kere ağırladığımız yabancı misafirlerimiz var. Yunus parklarımızdaki özel uygulamalardan yararlanmak için 10 yıl boyunca sürekli Türkiye'ye gelen yabancı turistler var. Burada deneyim yaşayan aileler, daha sonra geldiklerinde muhakkak yanlarında yeni aileleri de getiriyor. Önümüzdeki yıllarda 1 milyon turist sayısını daha üst rakamlara çekeceğimize inancımız tam."


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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:28 Kaynak: DHA
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