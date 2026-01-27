Yunusemre'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti - Son Dakika
Yunusemre'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti

27.01.2026 22:29
Hayrettin Karataş, boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş'ı sokak ortasında vurarak öldürdü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Hayrettin Karataş (41), boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Pınar Karataş'ı (41), sokak ortasında tabancayla boynundan vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Pınar Karataş, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Hayrettin Karataş ile sokakta karşılaştı. Hayrettin Karataş, belinden çıkardığı tabancayla Pınar Karataş'a ateş açtı. Pınar Karataş, boynuna isabet eden kurşunla yere yığılırken, Hayrettin Karataş ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 7 çocuk annesi Pınar Karataş'ın öldüğü belirlendi. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, cinayet şüphelisi kocayı, olay yerinin 300 metre ilerisinde yakaladı. Pınar Karataş'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisini emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

