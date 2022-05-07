Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi

07.05.2022 15:56
Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi

İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen Trafik Haftası Genelgesi çerçevesinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından vatandaşlara yol gösterici trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen Trafik Haftası Genelgesi çerçevesinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma tarafından vatandaşlara yol gösterici trafik denetimi gerçekleştirildi.

'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun (slogan) etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla ülke genelinde ve Muradiye-Manisa yolunda eş zamanlı olarak yayalara ve sürücülere yönelik bilgilendirme denetimi yapıldı. Denetime Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Gezgin ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' afişleri duraklara asıldı. Sürücüler özellikle yaya geçitlerinde geçerken yayalara yol vermeleri konusunda trafik ekipleri tarafından bilgilendirildi. Kaymakam Kantay, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyarırken, emniyet kemeri takanlara teşekkür etti. Özellikle çocuklara ön koltuk yerine arka koltukta emniyet kemeri takılması gerektiğini söyleyen Kaymakam Kantay çocuklara top, boyama kitabı ve boya kalemleri hediye etti.

"Trafik kazaları ve can kayıpları azaldı"

Yapılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, "Trafik denetimlerini vatandaşların üzerinde denetimden ziyade yol gösterici faaliyetlerini sürdürmesinden bu yana trafik kazalarında ve can kayıplarında özellikle azalışların olduğunu istatistikler gösteriyor. Bizde bundan çok büyük memnuniyet duyduk. Örneğin son Ramazan Bayramımızda yüzde 61 oranında can kaybı azaldı. Trafik kazaları da azaldı. Bizlerde bayram dönüşü ve bayrama gidişlerde bulunduğumuz bölgede bu kontrolleri yaptık. Bizler çok memnun olduk, aileler çok memnu oldu. Git gide, emniyet kemeri takma, can güvenliği, trafik güvenliği, yayalar konusunda ülkemiz güzel ilerlemeler kaydediyor. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Bu güzel uygulamaların devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi
Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi
Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi
Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi
Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi
Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi
Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi

YORUMLAR
500
Manisa'da kaybolan kız çocuğu ekiplerce bulundu Manisa'da kaybolan kız çocuğu ekiplerce bulundu

İçişleri Bakanlığı, Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:07:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre'de yol gösterici trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement