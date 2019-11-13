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Yunusemre genç yetenekleri arıyor

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla başlattığı okul taramalarını Çağatay Uluçay İlkokulu ile sürdürdü.

Yunusemre genç yetenekleri arıyor, System.String[]

Yunusemre Belediyespor Kulübü, 2013-2014 doğumlu sporcuları futbol altyapısına kazandırmak amacıyla başlattığı okul taramalarını Çağatay Uluçay İlkokulu ile sürdürdü.


Yunusemre Belediyespor Kulübü 2013-2014 doğumlu futbol altyapısı için Manisa merkezindeki ilkokullarda tespit çalışmalarına Çağatay Uluçay İlkokulu ile devam etti. Yunusemre Belediyespor Altyapı Sorumlusu Ferdi Öztürk ve alt yapı antrenörleri rehberliğinde yapılan seçmelere 180 öğrencinin katıldı. Seçilen öğrenciler, Yunusemre Belediyespor U6 ve U7 takımlarında top koşturacak. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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