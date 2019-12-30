Yunusemre U11 takımı turnuvada 2. Oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunusemre U11 takımı turnuvada 2. Oldu - Son Dakika Spor

Yunusemre U11 takımı turnuvada 2. Oldu

6 saat önce

Yunusemre Belediyespor U11 Takımı, İzmir'de gerçekleştirilen Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda ikinci oldu.

Yunusemre U11 takımı turnuvada 2. Oldu, System.String[]

Yunusemre Belediyespor U11 Takımı, İzmir'de gerçekleştirilen Felsefe Kardeşliği Turnuvası'nda ikinci oldu.


İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen Felsefe Kardeşliği Turnuvası yoğun ilgi gördü. İsmet Orhun Bilge Altınordu Futbol Tesisleri'nde 68 kulübün yer aldığı organizasyona 949 sporcu katıldı. Üç gün süren turnuvada Yunusemre Belediyespor U9, U10 ve U11 takımları yer alırken; U9 ve U10 takımları çeyrek finalde elendi. U11 Takımı ise finalde Murat Germen Spor Kulübü ile karşılaştı. Finale kadar hiç mağlup olmayan 11 gol atıp, kalesinde 1 gol gören Yunusemre Belediyespor, normal süresi 0-0 biten final maçında penaltılarda rakibine 4 - 1 yenilerek turnuvayı 2. tamamladı. Takım oyuncularını kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan yakalanan başarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Altyapıya verdiğimiz önemin semerelerini almaya başlıyoruz. Amacımız başarılı sporcular yetiştirmek. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Altınordu, Selçuk, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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