Yunusemreli judocularda hedef büyük

Tüm dünyada etkili olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına 3 ay ara veren Yunusemre Belediyesporlu judocular, tüm kurallara dikkat ederek antrenmanlarına devam ediyor.

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları, antrenmanlarına 19 Mayıs Stadyumunda devam ediyor. Haftanın 5 günü bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan sporcular, salonların açılması ile birlikte antrenmanlarına burada devam edecek. Antrenmanları gruplar halinde yaptıklarını dile getiren Yunusemre Belediyespor Kulübü Antrenörü Orhan Akdemir, "Pandemi sürecinde salonlar kapalı olduğundan takım olarak çalışmalarımıza gruplar halinde 19 Mayıs Stadında devam ediyorduk. Çalışmalar kuvvet, kondisyon ve dayanıklılık şeklinde yapılıyor. Geçtiğimiz hafta salonların da açılma kararı ile sporcularımızı kurallara uygun olarak salonda da çalıştırmaya başlayacağız. Planlama dahilinde gruplar halinde salonda antrenman yapacağız. 2020 - 2021 sezonunda da Yunusemre Belediyespor'u judo 1. Liginde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türkiye şampiyonalarında dereceler yaparak, milli takıma sporcular kazandırmak ve uluslararası arenada Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında kulübümüz, ilimiz ve ülkemizin ismini duyurmak istiyoruz. Bize çalışmalarımızda destek olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başta olmak üzere Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a, bizlere imkanlarını sunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - MANİSA