Yunusemreli tekvandocular Manisa'yı temsil edecek

Minikler İl Şampiyonası'nda başarılı olan 6 Yunusemre Tekvando sporcusu Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.



Tekvando Minikler Manisa İl Şampiyonası, 23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde Çok Amaçlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada 30 kg'de İrem Kökcüoğlu, 36 kg'de Nisanur Kurum, 40 kg'de Kardelen Beyhanlı, 45 kg'de Hatice Arslan, 57 kg'de Meryem Betül Şimşek, (+)57 kg'da Elifnaz Özdan üçüncü oldu. Sporcular bu başarıyla 09-14 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. İl birinciliğinde elde edilen başarının kendilerini mutlu ettiğini belirten takım Antrenörü Serap Aydeniz ve Zekayi Demir sporculara desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan'a teşekkür etti. - MANİSA