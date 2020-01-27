Yunuslar sahilde balık avladı - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kendini gösteren yunus balıkları, sıkıştırdıkları balık sürüsünü avlayarak karınlarını doyurdu.



Açık denizden kovaladıkları zargana sürüsünü Mudanya sahilinde sıkıştıran yunus balıklarının avlanma mücadelesi kameralara yansıdı. Zargana balıkları yunuslardan kaçmak için kendilerini suyun üstüne atarken, yunuslar ise sürüyü yemek için büyük mücadele verdi. Yunus balıklarının avlanmasını sahilde bulunan vatandaşlar büyük bir merakla izledi. Uzun süre avlanan yunus balıkları gözden kayboldu. - BURSA