Son Dakika Haberleri: Yunuslara Otomobil Çarptı

Yunuslara Otomobil Çarptı

1 saat önce

Bursa'da motorize yunus timleri otomobille çarpıştı.

Yunuslara Otomobil Çarptı, System.String[]
Bursa'da motorize yunus timleri otomobille çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet üzerinde bulunan bir polis memuru yaralandı.

Kaza, Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıparmak'tan Şehreküstü istikametine seyir halinde olan 16 A 4861 plakalı motorize yunus timlerine, 5. Otel Sokak'tan caddeye çıkmak isteyen Mustafa Biat (23) idaresindeki 16 ACA 981 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru Gökhan Demir, motosikletten yola savrularak yaralandı. Kazadan sonra Altıparmak Caddesi iki taraflı trafiğe kapatıldı. Yaralı polis memurlarına ilk müdahaleyi yine polis arkadaşları yaptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Gökhan Demir ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası şok geçiren otomobil sürücüsü, polis ekipleriyle birlikte Çarşı Polis Karakolu'na götürüldü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:14 Kaynak: İHA

Polis, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Matematikten 95 Üstü Puan Alamayan Çocuğunu Darp Edip, Terk Etti Otomobilden Atlayan Rabia Hayatını Kaybetti

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti Baba Oğul, Evlerine Gelen Misafirin Kafasını Kesip Kemiklerinden Çorba Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:54:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunuslara Otomobil Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]