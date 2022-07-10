Gemlik ilçesi Narlı sahillerine kadar avlanmaya gelen yunuslar, görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 10'a yakın yunusun bir birleriyle yaşadığı keyifli anları Çağlar Özdemir tarafından dronla kaydedildi. Denize dair her şey tarafından sosyal medyada paylaşılan yunusları sevimli hareketleri, yüzlerce kişi tarafından izlendi.

Togg'a Gemlik'te 4 Milyon 95 Bin Metrekare Arazi Bedelsiz Olarak Tahsis Edildi

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Yunuslardan Gemlik Körfezi'nde görsel şölen - Son Dakika

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