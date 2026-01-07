Yüreğir'de Cam Kırma Olayında 3 Gözaltı - Son Dakika
Yüreğir'de Cam Kırma Olayında 3 Gözaltı

07.01.2026 10:25
Adana'da iş yerinin camını kıran 3 şüpheli gözaltına alındı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerinin camının kaldırım taşıyla kırılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1 Ocak'ta PTT Evleri Mahallesi'nde özel günler için organizasyon hizmeti sunan iş yerinin camının kaldırım taşıyla kırılmasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olaya karıştığını belirlediği Berat Y, Bülent Y. ve Esat A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

PTT Evleri Mahallesi'nde özel günler için organizasyon hizmeti sunan Burcu U., 1 Ocak'ta iş yerine gittiğinde camlara kaldırım taşıyla zarar verildiğini fark edip durumu polise bildirmişti. Polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen taşlı saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yüreğir, Güncel, Adana, Son Dakika

