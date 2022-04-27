YÜREĞİR'DE SERTİFİKALI KURSİYERLER HİBE ARI İLE ÜRETİME BAŞLADI - Son Dakika
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YÜREĞİR'DE SERTİFİKALI KURSİYERLER HİBE ARI İLE ÜRETİME BAŞLADI

27.04.2022 11:42

YÜREĞİR Belediyesi arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler belediyenin arı ve kovan desteği ile kaliteli bal üretimine başladı.

YÜREĞİR Belediyesi arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler belediyenin arı ve kovan desteği ile kaliteli bal üretimine başladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçedeki çiftçi ve üreticilere yaptığı destekleri sürdürüyor. Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve TAYEM birliğiyle düzenlenen arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler aldıkları hibe arı, kovan ve arıcılık ekipmanları desteği ile üretime başladı.

Yüreğir Belediyesi olarak her zaman üreticinin, çiftçinin yanında olduklarını belirten Başkan Kocaispir, 'Arıcılık kursumuzu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Daha önce nasıl ki çiftçimizin, esnafımızın yanında olduysak arıcılıkla ilgili üretime odaklanacak girişimcilerimize de arı, kovan ve ekipman desteği sağladık. Yeter ki üretim olsun, imkanlarımız ölçüsünde desteklerimiz artarak devam edecek' diye konuştu.

'BİZE YAŞAM KAYNAĞI OLUYOR'

Arı ve kovan desteğinden yararlanan kursiyerlerden Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Mustafa Taşçı, 'Akpınar Mahallemizde ikamet ediyorum. Sağ olsun belediyemiz böyle bir imkanı sundu. Çok da güzel oldu benim için. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir eğitimci olarak böyle kursların devam etmesi gerektiğine inanıyorum' diyerek bu tür kursların kendisi gibi emeklilere yaşam kaynağı olduğunu söyledi.

Kursa katılan Çatalpınar Mahallesi sakinlerinden Ahmet Akal ise, 'Başkanımızın önerisi ile eşim, gelinim ve ben kursa katıldık. Kurs sonunda bize arı desteğinde bulundular. Arılarımızı da çoğalttık. Diğer kurslara da katılmayı düşünüyoruz. Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum' dedi.

YÜREĞİR'DE SERTİFİKALI KURSİYERLER HİBE ARI İLE ÜRETİME BAŞLADI
YÜREĞİR'DE SERTİFİKALI KURSİYERLER HİBE ARI İLE ÜRETİME BAŞLADI
YÜREĞİR'DE SERTİFİKALI KURSİYERLER HİBE ARI İLE ÜRETİME BAŞLADI
YÜREĞİR'DE SERTİFİKALI KURSİYERLER HİBE ARI İLE ÜRETİME BAŞLADI

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Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi, Tarım, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÜREĞİR'DE SERTİFİKALI KURSİYERLER HİBE ARI İLE ÜRETİME BAŞLADI - Son Dakika


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