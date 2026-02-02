Yurt Dışına Çıkan Vatandaş Harcamaları Artıyor - Son Dakika
Yurt Dışına Çıkan Vatandaş Harcamaları Artıyor

02.02.2026 17:34
CHP'li Müzeyyen Şevkin, yüksek gıda fiyatları nedeniyle yurtdışına gidenlerin harcamasının arttığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "İmkanı olan vatandaşlar temel gıda maddeleri daha ucuz olduğu için yakın ülkelere 1-2 günlük ziyarette bulunuyor. Bu gerçeklik de ülkemiz ekonomisinin ne hallere düşürüldüğünü açıkça gösteriyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Müzeyyen Şevkin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de "yüksek fiyat seviyeleri" nedeniyle yurt dışına çıkan vatandaşların harcamalarının ciddi biçimde yükseldiğini belirtti. 2025 yılında Türkiye'den yurt dışına giden 11 milyon 897 bin kişinin yurt dışında 9,6 milyar dolarlık harcama yaptığını aktaran Şevkin, şunları kaydetti:

"Yapılan toplam harcama önceki yıla göre yüzde 24 oranında arttı. 2024 yılında 680 dolar olan yurt dışında yapılan kişi başına harcama 2025 yılında 807 dolara kadar çıktı. Bu şimdiye kadar yapılan en yüksek kişi başına harcamayı oluşturuyor. Hem yurt dışına çıkanların sayısında hem de yurt dışında yapılan harcamalardaki artış, son aylarda kamuoyuna sıkça yansıyan, özellikle ülkenin batısındaki komşu ülkelere yapılan günübirlik ya da bir-iki günlük seyahatlerde vatandaşların, başta et ve yağ olmak üzere temel gıda maddeleri, giyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarını Türkiye'ye göre çok daha ucuz fiyatlarla karşıladıklarına ilişkin görüntülerle de örtüşüyor. İmkanı olan vatandaşlar temel gıda maddeleri daha ucuz olduğu için yakın ülkelere 1-2 günlük ziyarette bulunuyor. Bu gerçeklik de ülkemiz ekonomisinin ne hallere düşürüldüğünü açıkça gösteriyor."

"Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarıyla birlikte vatandaşın toplam finansal borcu 6,1 trilyon lirayı buluyor"

KOBİ'lerin bankacılık sistemine olan kredi borçlarının 2025 yılında 2 trilyon lira artarak 6,4 trilyon liraya kadar yükseldiğini belirten Şevkin, "Sektörün vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınan kredi borçları ise 113 milyar liralık büyümeyle 200,5 milyar liraya kadar çıktı" dedi.

Vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının ise 16 - 23 Ocak haftasında 66,5 milyar lira artarak 5 trilyon 973 milyar liraya kadar yükseldiğini aktaran Şevkin, şunları kaydetti:

"Söz konusu haftada 29,2 milyar lira artan bireysel kredi borçları 3 trilyon 93 milyar liraya yükseldi. Kredi kartı borç bakiyesi ise 37,3 milyar lira artarak 2 trilyon 880 milyar liraya çıktı. Merkez Bankası'nın verilerine göre Eylül 2025 itibariyle vatandaşların varlık yönetim şirketlerine 101 milyar lira borcu bulunuyor. Varlık yönetim şirketlerine olan borçlarıyla birlikte vatandaşın toplam finansal borcu 6,1 trilyon lirayı buluyor."

Siyasi iktidarın günü kurtarmaya dönük söylemlerle ülkenin ekonomik geleceğini karanlığa sürüklediğini kaydeden Şevkin, "Toplumun her kesiminde bir umutsuzluk hakim. İşçisi, çiftçisi, KOBİ'si, emeklisi, asgari ücretlisi, öğrencisi, öğretmeni, ev kadını ve küçük yaştaki çocuklar bile büyük kaygı içerisinde. Üretim ekonomisini gözardı eden hükümet, tüm sorunları vatandaşın sırtına yüklüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Müzeyyen Şevkin, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

