Yurt Dışına Kaçan Güzellik Merkezi Sahibi Lüks Hayatına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yurt Dışına Kaçan Güzellik Merkezi Sahibi Lüks Hayatına Devam Ediyor

Yurt Dışına Kaçan Güzellik Merkezi Sahibi Lüks Hayatına Devam Ediyor
12.01.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da dolandırıcılık yaparak yurt dışına kaçan Sinem Çekinmez, Güney Afrika'da yeni merkez açtı.

Adana'da binlerce kişiyi mağdur eden ve ardından yurt dışına kaçan güzellik merkezinin sahibi kadın, Güney Afrika'da güzellik merkezi açıp sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Kentte 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen Çekinmez'in, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden 17 Nisan'da Güney Afrika'ya kaçtı. Çalışanlar ise şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen Çekinmez, zor durumda olduğunu öne sürdü. Mağdurlar, Sinem Çekinmez'in yakalanıp yurt dışına getirilmesini istedi. Çekinmez, bu süreçte Güney Afrika'da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı. Son olarak Çekinmez, lüks güzellik merkezi açtığını duyurdu. Çekinmez'in güzellik merkezinde müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı. Çekinmez, sosyal medya hesabından hiçbir şey olmamış gibi, "Ben medikal estetik uzmanıyım. Türkiye'nin en büyük güzellik kliniklerinin sahibiyim. Zaten, Türkiye'deki İnstagram sayfamdan da link bıraktım. 1.3 milyon takipçim var. 90 binin üzerinde aktif danışanımız var. Şu an buraya Cape Town'a yerleştim. 10 ay önce torunum olduğu için buraya yerleştim" diyerek insanlarla dalga geçer gibi güzellikle ilgili bilgiler verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güney Afrika, Magazin, Ekonomi, 3-sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yurt Dışına Kaçan Güzellik Merkezi Sahibi Lüks Hayatına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:06
Hollandalı orta saha Galatasaray’ın teklifini reddetti
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:12:25. #7.11#
SON DAKİKA: Yurt Dışına Kaçan Güzellik Merkezi Sahibi Lüks Hayatına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.