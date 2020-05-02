Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri, Diyanet İşleri Başkanı Ali... - Son Dakika

Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri, ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektup göndererek desteklerini iletti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tekruri mektubunda, ramazan ayının mübarek olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şunu belirtmek isteriz ki yüce Allah'ın çok faziletli kıldığı şu mübarek günlerde, Hz. Peygamberin (S.A.V) minberindeki duruşunuzun, dile getirmiş olduğunuz gerçeklere, hakkın yanında yer alarak, sizlerin yanında durarak, her türlü yardım ve desteklerimizi belirtmek isteriz. Sizlerle beraberiz. Çok faziletli, fıtri yaratılışı belirtirken savunurken, gerçekleri anlatırken sıkıntılara çok katlandınız ve halen de katlanıyorsunuz. Ahlaksızlığın, sapkınlığın, eziyet veren tehlikeli akımların bilinmesi gerekiyor."

Mektubunda, Erbaş'ın Türkiye için asil ve hakiki bir duruş sergilediğini belirten Tekruri, Müslüman Türk halkına gerçekleri anlattığı için Erbaş'a teşekkürlerini iletti.