Yurt dışındaki Mısırlı muhaliflerin bastırılmış öfkesi büyüyor mu?

Mısır dışında yaşamak zorunda kalan muhaliflerin sosyal medya platformlarında giderek yoğunluk kazanan eleştirilerinin bastırılmış bir öfkeyi yansıttığı belirtiliyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin darbeyle göreve gelmesinin ardından Muhammed el-Baradey ve Eymen Nur gibi önemli siyasi isimler başta olmak üzere ülkenin tanınan simaları ülkeyi terk etti. Ülkeyi terk edenler arasında, Hişam Abdulhamid, Muhammed Şuman, Vecdi el-Arabi, Halid Ebu en-Neca, Amr Vaked, Mutez Matar ve Muhammed Nasır gibi isimler de bulunuyor.

Ülkede ifade özgürlüğünün kısıtlanması söz konusu isimleri, seslerini duyurmak için bireysel girişimlere yöneltti. Eymen Nur, Mısır dışında Eş-Şark televizyonunu, diğer muhalifler ise Mukemmilin kanalını kurdu.

Muhalifler tarafından kurulan bu mecraların, Mısır'da hükümetin görüşleri doğrultusunda yayın yapan medyaya göre daha çok takip edildiği belirtiliyor. Yurt dışındaki muhaliflerden Baradey ve Vaked gibi isimler de görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Mısırlı iş adamının Sisi'ye yolsuzluk suçlaması gündemde

Yurt dışında yaşamak zorunda bırakılan muhalifler faaliyetlerine devam ederken, son günlerde Mısır'daki çeşitli projelerde yer alan orta ölçekli bir inşaat şirketinin sahibi Muhammed Ali'nin yönetimi yolsuzlukla suçlayan açıklamaları gündeme damga vurdu.

Ali, sosyal medya üzerinden yayınlanan videolarında, devlet tarafından yürütülen projelerde büyük bir kamu malı israfı olduğunu ifade ederek, aralarında Sisi'nin de bulunduğu önde gelen devlet adamlarını büyük yolsuzluklar yapmakla suçladı.

Ordu tarafından yürütülen projelerde yer aldığını ifade eden Ali, proje sürecinde kamu mallarında büyük israflar yapıldığını ve devletin tanınmış simalarının da bu israfın içinde yer aldığını savundu.

15 yıl boyunca Mısır ordusunda görev aldığını söyleyen 45 yaşındaki iş adamı, generallerin villalar, oteller ve Cumhurbaşkanı için saray inşa ettirerek vergi mükelleflerinin milyonlarca dolarını boşa harcadığını öne sürdü.

Ali ayrıca, devletin kendisine ödemesi gereken parayı ödemediğini ve kendisinin de yurt dışına kaçarak bu olayı ortaya çıkardığını ifade etti.

Mısır'da gündemi derinden sarsan ve sosyal medyada ülkenin en çok tartışılan konusu haline gelen olay karşısında yönetimin günlerce süren sessizliğini ise Sisi bozdu.

Muhammed Ali'nin açıklamalarının doğru olmadığını söyleyen Sisi ancak yeni Cumhurbaşkanlığı sarayları inşasına onay verdiği bilgisini doğruladı.

"Asılsız konuşmaların" kendisini korkutmadığını dile getiren Sisi, "ordunun çabalarını karalama" ve "Mısır'da yönetimi değiştirme" gibi komplolara karşı uyarıda bulundu.

Özgür medyanın yokluğu

Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde ders veren Said Sadık yurt dışındaki muhalifler olgusunun yeni bir şey olmadığını bunun 19. yüzyılın başından bu yana var olduğunu belirtti.



Sadık, yurt dışındaki muhaliflerin 2013 yılından sonra ön plana çıkmaya başladığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2013 yılından sonra yaşananlar ve Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından bu muhalifler yurt dışında ön plana çıkmaya başladılar. Ancak Mısır'la ilişkileri iyi olmayan ülkelerde bulundukları ve rejimin, aleyhlerinde 'yabancı ülkelerin çıkarlarına çalıştıkları' yönündeki propagandası sebebiyle büyük bir yankı uyandıramadılar.

Sadık, "Ancak bu muhalif kesimin başarılı olduğu tek bir şey var o da kendilerine ait uydu kanallarında rejimin tartışamadığı konuları konuşabilmeleri. Böylece yüksek bir izleyici kitlesi yakaladılar." görüşünü dile getirdi.

Muhammed Ali neden etki uyandırdı?

Muhammed Ali'nin video görüntülerinin bu kadar etki uyandırmasının da çeşitli nedenlere dayandığını aktaran Sadık, bunları da "Avrupa ülkesinde bulunması (İspanya)", "rejimin bir parçası olması", "sıradan bir vatandaşa hitap eden halk üslubuna sahip olması" ve "kaynaklarıyla gerçeklerden söz etmesi" şeklinde sıraladı.



Mısırlıların, bilgiyi üç ana kaynaktan aldığını ifade eden Sadık, bunlardan birincisinin; artık zayıf durumda olan ulusal medya, yabancı medya ve en etkili olanının ise sosyal medya olduğunu kaydetti.



Sadık, sosyal medya kullanımının çok iyi olması sebebiyle rejimin, ilk kez gençlere özel bir konferans düzenlediğini anlattı.

Muhammed Ali'nin Mısır rejimiyle ilgili değerlendirmelerinde "birikmiş" ve "gittikçe artan" etkilerden söz ettiğini dile getiren Sadık, bu etkilerin devrim yapacak seviyeye gelmediğini, bunun sebebinin de ülke içinde buna yardım edecek oluşum ve mekanizmaların bulunmaması olduğunu söyledi.

Sadık, Ali'nin doğrudan Cumhurbaşkanı ve kimsenin karşısına almaya cesaret edemediği ordu hakkında konuşmak gibi birçok tabuyu yıktığını, bu nedenle de video görüntülerinin, hükümetin uygulamalarından rahatsız olan Mısırlılar arasında büyük etki uyandırdığını kaydetti.