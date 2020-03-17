Yurt dışından gelenleri taşıyan iki otobüs karantina yurduna geldi - Son Dakika

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Yurt dışından gelenleri taşıyan iki otobüs karantina yurduna geldi
6 saat önce
ALMANYA Stuttgard'dan gelen 56 vatandaşı taşıyan iki otobüs Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:18 Kaynak: DHA
ALMANYA Stuttgard'dan gelen 56 vatandaşı taşıyan iki otobüs Fatih Sultan Mehmet
Öğrenci Yurdu'na geldi.
Almanya Stuttgard'dan gelen 56 vatandaşı taşıyan iki otobüs saat 17.45 sıralarında Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'na geldi. Otobüste bulunan bazı vatandaşlar basın mensuplarına el salladı. Otobüslerin yurdun bahçesine girişiyle birlikte güvenlik güçleri yurt girişinde önlem aldı. Avrupa'dan gelen vatandaşların öğrenci yurtlarına gelişlerinin akşam saatlerinde de devam edeceği öğrenilirken, vatandaşlar 14 gün boyunca doktor gözetiminde belirlenen yurtlarda kalacak.
- İstanbul
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