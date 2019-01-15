Yurt Öğrencilerinin El Emeği, Üşüyen Çocukları Sarıyor

Trabzon'da, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversiteliler, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören ihtiyaçlı öğrencilere ulaştırılmaz üzere atkı, bere ve eldiven örüyor.

Trabzon'da, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversiteliler, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören ihtiyaçlı öğrencilere ulaştırılmaz üzere atkı, bere ve eldiven örüyor.



Kentteki Münür Özkurt, Fuat Sezgin, Gülbahar Hatun, Yomra Kız, Kanuni, Doğu Karadeniz, Beşikdüzü ve Adnan Demirtürk yurtlarında kalan kız öğrenciler, ders dışı zamanlarını değerlendirmek, bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla sosyal sorumluluk projelerine katılıyor.



Bu doğrultuda "Isıtan Eller" projesi kapsamında yurtlarda bir araya gelen üniversiteliler, bölgedeki ilk ve orta dereceli okullardaki öğrenciler için atkı, bere ve eldiven örüyor.



Öğrenciler, ördükleri eşyaları bugüne kadar Erzurum'un yanı sıra Trabzon'un Akçaabat, Arsin, Beşikdüzü, Şalpazarı, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde toplam 10 okula ulaştırdı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin derslerinden arta kalan zamanlarında, ihtiyaç sahibi kardeşlerine destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.



Münür Özkurt Kız Öğrenci Yurdunda kalan Nesrin Dündar ise kardeş okullar için iki aydır örgü örmeye başladıklarını ifade ederek, "Kimimiz biraz biliyor, kimimiz ise el işini hiç bilmiyordu. Birbirimize yardımcı olarak öğrendik. Sonuçta güzel şeyler çıkarmaya çalıştık. Bu şekilde elimizde yeterince ürün oldu." dedi.



Büşra Karabacak da yurtta projeyle ilgili broşürü görür görmez arkadaşlarıyla işe koyulduklarını kaydetti.

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