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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı "Balkan Gençlik Okulu" kapanış programı yapıldı - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı "Balkan Gençlik Okulu" kapanış programı yapıldı

14.08.2021 13:59
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından organize edilen Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış programı yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından organize edilen Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış programı yapıldı.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen okulun, Kartal'daki bir otelde yapılan "Balkan Gençlik Zirvesi"nde, 8 Balkan ülkesinden 700'e yakın katılımcı yer aldı.

Şubattan bu yana Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan lisans, lisansüstü ve lise öğrencilerine yönelik seminer, konferans, çalıştay, kitap ve film kulübü gibi etkinlikler düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, programda yaptığı konuşmada, Balkanların Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Çam, siyasi, devlet ve sistem olarak bazı ayrı gayrılıklar olsa da gönül dünyası, birliktelik ve maneviyat olarak birbirilerinin bir parçası olduklarını belirterek, "Farklı kültürlerden olabiliriz. Dillerden, dillerden, ırklardan olabiliriz. Ama biz bu coğrafyanın bir parçasıyız. Huzur içinde yaşayın, savaşmayın, birbirinize katkı verin ve nüfuzunuzu kaybetmeden hem nüfus olarak hem de nüfuz olarak o bölgelerde var olun istiyoruz. Onun için bizim tek derdimiz aslında huzur içinde, barış içinde yaşanması." dedi.

"Amacımız, sizlerin gönlünü kazanmak"

YTB Başkanı Abdullah Eren ise ilk olarak 2016 yılında hayata geçirdikleri okul projesini çok önemsediklerini kaydetti.

Balkanların Türkiye açısından birkaç öneminin olduğuna dikkati çeken Eren, "Tarihi önemini zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece Osmanlı bakiyesi bir toprak, bir bölge olmasının yanı sıra Balkanlar, bugün tarih ve kültürel olarak bağımız olan birçok soydaş ve akraba topluluğu hala barındırmakta. Amacımız, sizlerin gönlünü kazanmak ama aynı zamanda sizlerin bilgi ve birikimi çoğaltmak. Gençlerin ayrı bir ehemmiyeti var bizim için." diye konuştu.

Türkiye'de gençlik politikalarının son yıllarda arttığını dile getiren Eren, gençlere yönelik STK faaliyetleri ile sağlanan imkanlarda ciddi artışlar olduğunu bildirdi.

Avrasya Yaz Okulu'nu da yapacaklarını aktaran Eren, şunları kaydetti:

" Asya'daki ülkelerle aynı böyle bir program icra etmiştik. İnşallah oradaki genç kardeşlerimiz Türkiye'ye gelecek. Bunun yanı sıra Avrupa'da yaşayan Türk gençlerine yönelik gençlerimizin kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarıyla bizden destek alabilecekleri genç destek mekanizmalarını kurduk. Kamplarımız, staj programlarımız, liderlik programlarımız, medya ödüllerimiz var. Bunların hepsini gençler için organize ediyoruz. Balkan coğrafyası çok özel. Bu coğrafyanın geleceğinin sizlerin elinde olduğunu unutmayın. Sizlerin bu coğrafyanın geleceğinde söz sahibi olacağını unutmayın. Biraz büyük düşünmemiz gerekir diye düşünüyorum. Düşüncelerinizin çapını büyütmemiz gerekir."

Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 'Balkan Gençlik Okulu' kapanış programı yapıldı - Son Dakika


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