Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu şöyle. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve...

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu şöyle. Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36 İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 İzmir: Az bulutlu 30 Bursa: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33 Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren (İbradi, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28 Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28 Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Erdoğan'a "Reisim" diyen Mehmet Metiner: AK Parti ömrünü tamamladı

Selahattin Demirtaş'tan Ali Babacan yorumu: İleri demokrasinin adresi olmayacaklar

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a tepki yağdı

Sigaradan alınan asgari vergi tutarına zam geldi