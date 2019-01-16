Yurtta Kış

ADIYAMAN/ Adıyaman
ve Kahramanmaraş
'ta etkili olan sağanak, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Adıyaman merkeze bağlı Hasancık
köyü Tepebaşı
mezrasında Abuzer Ödemiş
'in toprak evinde, sağanaktan dolayı çökme meydana geldi.
Evin üç odasının kullanılamaz hale geldiği olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay sonrası jandarma ekipleri, çalışma yaptı.
Ev sahibi Abuzer Ödemiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun yağmurdan dolayı evde çökme meydana geldiğini belirterek, "Çökme sırasında eşimle birlikte bir taziye ziyaretine gitmiştik. Geldiğimizde evin çöktüğünü gördük." dedi.
Öte yandan Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 219 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can
Erdoğan, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Besni
, Çelikhan
, Gerger
, Gölbaşı
, ve Sincik
ilçelerinde 82 köy ile 137 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.
Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını kaydetti.
Sincik ilçesi Halil Peker Bulvarı üzerindeki üç katlı bir binanın üzerindeki kar kütlesi düştü. Kar kütlelerinin düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kar birikintileri nedeniyle yürümekte zorlanırken, araçlar da güçlükle ilerleyebiliyor.
Belediye karla mücadele ekipleri, kaldırım ve yolda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın kuzey kesiminde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Kahramanmaraş- Kayseri
kara yolu ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, Kayseri istikametine giden yaklaşık 20 yolcu otobüsü, çok sayıda tır ve otomobil yolda kaldı. Araçlardaki yaklaşık bin vatandaş, yol açılıncaya kadar Göksun
Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından öğrenci yurtları ve taziye evlerine yerleştirildi.
Mahsur kalan vatandaşların ihtiyaçlarının Türk Kızılayı
ve Göksun Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.
Öte yandan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Tekir bölgesinde yoğun kar yağışından dolayı tır ve kamyonların, kayarak yolu kapatmaları sonucu, karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmalarında zaman zaman güçlük çektiği belirtildi.