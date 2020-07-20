Yürüyen merdivenlerin çalışmamasının nedenini güvenlik kameraları ortaya çıkarttı - Son Dakika

Yürüyen merdivenlerin çalışmamasının nedenini güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Kocaeli'de bulunan üst geçitlerin çalışmamasına vatandaşların tepki göstermesi sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, problemin nedenini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile açıkladı.

Kocaeli'de bulunan üst geçitlerin çalışmamasına vatandaşların tepki göstermesi sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, problemin nedenini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile açıkladı. Paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde birçok kişinin acil durdurma butonuna bastığı ortaya çıktı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D -100 Karayolu ve birçok bölgeye inşa edilen yaya üst geçitlerine ulaşımın daha rahat sağlanması için yürüyen merdivenler yerleştirildi. Her gün binlerce vatandaşın geçtiği üst geçitlerin yürüyen merdivenlerinin çalışmadığı yönünde gelen yoğun şikayetler üzerine ekipler inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde yürüyen merdivenlerin durmasının sebebinin acil durdurma butonuna basılması olduğu ortaya çıktı.


"Umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur"


Daha sonra üst geçitlerdeki güvenlik kameralarında yapılan kontrollerde üst geçitleri kullanan birçok vatandaşın butona kasıtlı olarak ortaya bastığı görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güvenlik kamerası görüntülerini "'Yürüyen merdivenler çalışmıyööööör' diyen vatandaşlarımız umuyoruz ki bu görüntülerden sonra bizi daha iyi anlıyorsunuzdur" yazısı ile sosyal medya hesabından paylaşarak problemin nedenini açıkladı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüyen merdivenler, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yürüyen merdivenlerin çalışmamasının nedenini güvenlik kameraları ortaya çıkarttı - Son Dakika
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