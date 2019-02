Yürüyüş, Koah Hastalarına İlaç Gibi Geliyor

UZMAN Dr. Tayfun Çağlayan , 40 yaşın üstündeki her 5 kişiden birinin KOAH 'lı (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) olduğunu söyledi. Yürüyüşün KOAH'lılar için ilaç değerinde olduğunu belirten Uzm. Dr. Çağlayan, "Düzenli yürüyüş kritik değerlerde yüzde 3 ile 10 iyileşme sağlıyor. Bu artışlar KOAH'ta düzenli kullanılan bazı ilaçların iyileştirme etkisine yakın" dedi.Kent Bayraklı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağlayan, KOAH'a zararlı gaz, toz ve parçacıkların solunması sonucu oluşan mikrobik olmayan iltihabın yol açtığını hatırlattı. KOAH'ın hava yollarının daralması ve tıkanması ile sonuçlanan ilerleyici özellikte bir hastalık olduğunu vurgulayan Çağlayan, hastalık ilerledikçe kişinin yaşam kalitesinin bozulduğuna dikkat çekti. Görülme oranının yüksekliğine karşın her 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurup doğru tanı aldığını kaydeden Çağlayan, şöyle konuştu:"KOAH tüm dünyada üçüncü ölüm nedenidir. Tüm ölümlerin yüzde 5.5'inden sorumludur. Ülkemizde solunum sistemi hastalıkları en sık görülen üçüncü ölüm nedenidir. Bu ölümlerin yüzde 61.5'İ KOAH nedeniyledir. Tüm dünyada KOAH gelişimi için en yaygın görülen risk faktörü sigara dumanıdır. Diğer tütün ürünleri, genetik risk, iç ve dış her türlü hava kirliliği, tozlu dumanlı ortamlarda çalışmak KOAH gelişimini hızlandırır. KOAH tanısı basit ve ağrısız bir test olan 'nefes ölçüm testi' ile kolayca koyulur. KOAH tanısı konulan kişiler kesinlikle sigarayı bırakmalıdır."BİR İLACI DA YÜRÜYÜŞKOAH saptanan hastaların hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere 4 gruba ayrıldığını, her grubun tedavisinin farklı olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Çağlayan, yürüyüş önerdi, sözlerini şöyle sürdürdü:"Düzenli yürüyüşler özellikle hafif, orta ve bir kısım ağır KOAH'lılarda çok faydalıdır. Yürüyüşler ortalama olarak 15 dakikada 500 metre mesafe olarak başlar, 5 günde bir 5 dakika artırılarak sonunda bir saatte 3 kilometre (10 dakikada 500 metre) olacak şekilde her gün devam ettirilir. Toplam 3 ay sonunda hastanın tekrarlanan solunum fonksiyon testlerindeki kritik değerlerde yüzde 3 ila 10 arasında iyileşmeler saptanmıştır. KOAH'lı hastalar için bu artış değerleri çok anlamlı olup daha konforlu bir hayat yaşamasını sağlar. Bu artışlar KOAH'ta bazı düzenli kullanılan ilaçların iyileştirme etkisine yakındır. O nedenle hastalarımıza sağlıklı nefesler için her gün bir adım daha fazla yürüyün diyoruz."- İzmir