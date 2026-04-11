Yüsra Geyik’ten set itirafı: Öpüşürken durmak daha beter

Yüsra Geyik, uzun yıllar yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 2006-2021 yılları arasında Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha Çoban (Zeliş) karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncu, öpüşme sahnelerine dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

AÇI AYARI EN ZOR NOKTA

Geyik, bu tür sahnelerin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını ifade ederek, çekim sırasında teknik detayların duyguların önüne geçtiğini dile getirdi. “Açı ayarlarken öpüşürken durmak daha beter” diyen oyuncu, o anlarda tamamen role ve çekime odaklandıklarını söyledi.

“HİÇBİR ŞEY HİSSETMİYORSUN”

Ünlü oyuncu, öpüşme sahnelerinde hissiyatın sanıldığı gibi olmadığını da vurguladı. “O esnada hiçbir şey hissetmiyorsun” diyen Geyik, bu tür sahnelerde duyguların değil profesyonelliğin öne çıktığını belirtti.

GERÇEK HİSLE AYNI DEĞİL

Geyik, daha önce beğendiği bir oyuncuyla aynı sahnede yer alsa bile durumun değişmediğini ifade ederek, sahnelerin tamamen iş odaklı ilerlediğini söyledi.