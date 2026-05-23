Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

İstanbul’da yaşayan ve iki çocuk annesi olan Uygur Türkü bir kadının, ikamet uzatma başvurusunun reddedilmesinin ardından Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi. Bakan Çiftçi, Doğu Türkistanlı annenin serbest bırakıldığını ve sorunun uluslararası koruma başvurusuyla çözüleceğini duyurdu.

"BİTSİN ARTIK BU DUYARSIZLIK"

Yazar Yusuf Kaplan’ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla iki çocuk annesi Uygur Türkü Mıhrıgül Tayurak'ın Geri Gönderme Merkezi’ne götürmesini gündeme taşındı. Kaplan, 21 Mayıs 2026’da yaşanan olayı şu sözlerle duyurdu:

"2 çocuk annesi Uygur Türkü bir anne, 21 Mayıs 2026’da yaptığı insanî ikamet uzatma başvurusunun reddedilmesinin ardından, hiçbir açıklama yapılmadan İstanbul’daki Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Ortada açıklanan bir suçlama yok. Ama annelerinden koparılma riskiyle karşı karşıya 2 çocuk var. Uygur Türklerine yönelik bu belirsizlik ve baskılar artık görmezden gelinmemeli."

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN JET MÜDAHALE

Kaplan’ın paylaşımına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den dakikalar içinde yanıt geldi. İlk olarak "İlgileneceğim Hocam" mesajını paylaşan Bakan Çiftçi, kısa süre sonra müjdeli haberi vererek Doğu Türkistanlı annenin serbest bırakıldığını şu ifadelerle açıkladı:

"Değerli Hocam, İlgili şahsın uluslararası koruma başvurusunu alacağız, bu şekilde sorun çözülmüş olacak. Ayrıca Uygur Türkü Hanımefendi geri gönderme merkezimizden de serbest bırakıldı."