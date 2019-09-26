Yusuf Kurt son yolculuğa uğurlandı

Mardin Nusaybin 'de, Dağiçi Mahallesinde bölgeye yerleştirilen foto kapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 9 çocuk babası, Yusuf Kurt 'un naaşı Mor Abraham kilisesi Kferze mezarlığında defnedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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