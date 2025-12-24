Yusuf Timur Savcı serbest bırakıldı - Son Dakika
Yusuf Timur Savcı serbest bırakıldı

24.12.2025 19:27
Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında gözaltına alınan yapımcı Yusuf Timur Savcı, ifadesinin ardından serbest.

(İSTANBUL) "Mehmet Akif Ersoy" soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapım şirketi yöneticisi Yusuf Timur Savcı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Mehmet Akif Ersoy" soruşturması yeni gözaltılarla devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah yapım şirketi yöneticisi Yusuf Timur Savcı'nın "uyuşturucu" operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılık, bilgi notunda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden ( kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."

Yusuf Timur Savcı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan örneği verdi. Daha sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Savcı, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

