Yusufeli yeni yerleşim yerinde mesire alanı yapım çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Artvin'de yapımı süren Yusufeli Barajı suları altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde mesire alanı yapım çalışmalarına başlandı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yusufeli mesire yeri" adıyla yeni yerleşim yerinde gerçekleştirilen çalışmaların Orman Genel Müdürlüğünün katkılarıyla müdürlüklerince yürütüldüğü belirtildi.

Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'nın bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaların en kısa sürede tamamlanması talimatını verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yusufeli yeni yerleşkesini ve Yusufeli'ni çevreleyen dağ silsilelerini çok hakim noktadan görecek şekilde 14,5 hektar alanda planlanan Yusufeli mesire yerinde halkın eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak için yürüyüş yolları, piknik alanları, kır lokantası, sergi alanları ve Artvin'in bir geleneği olan boğa güreşlerinin yapılacağı arena planlanmaktadır. Mesire alanının açılmasıyla hem yerli halkın sosyal ihtiyaçları karşılanacak hem de inanç turizmi noktasında sahip olduğu zenginlikler ve muhteşem doğa güzellikleriyle yurt içi yurt ve yurt dışından ziyaretçi potansiyeline sahip ilçede, turizm hareketliliğe ilave katma değer oluşturulacaktır."