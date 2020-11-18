Yuttuğu tırnak makası ameliyatla alınan hasta sağlığına kavuştu

Siirt'te yuttuğu tırnak makası ameliyatla alınan hasta taburcu edildi.

Siirt'te yuttuğu tırnak makası ameliyatla alınan hasta taburcu edildi. Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan ve doğuştan ağır mental retardasyon (zeka geriliği) hastası Mutih Akurt (42), elindeki tırnak makasını yuttu. Akurt, yakınlarının durumu fark etmesi üzerine kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanın midesindeki tırnak makası, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Yasemin Küçük'ün yaptığı endoskopiyle çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Akurt, daha sonra taburcu edildi.

Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Yuttuğu tırnak makası ameliyatla alınan hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika

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