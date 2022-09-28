Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, eski köprü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, eski köprü ortaya çıktı

28.09.2022 14:16

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 35'lere düşünce havzasındaki köprü ortaya çıktı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 35'lere düşünce havzasındaki köprü ortaya çıktı. Baraj gölünde bazı noktalarda ise toprağın çatladığı görüldü.

Başiskele'deki 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi, yüzde 35 seviyesine kadar geriledi. Azalan su seviyesiyle köyleri birbirine bağlayan ve barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri gün yüzüne çıktı. Suyun çekildiği alanlarda da toprakta çatlaklar olduğu görüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda şu anda 17 milyon 780 bin metreküp su bulunuyor. Mevsimsel yağışlara bağlı olarak ilerleyen günlerde bu seviyenin artması bekleniyor.


YORUMLAR
500
KYMCO Türkiye'de motosiklet üretecek! KYMCO Türkiye'de motosiklet üretecek! Bulgaristan'da Su-25 savaş uçağı düştü Bulgaristan'da Su-25 savaş uçağı düştü İski: Çalışma Sebebiyle Yarın Sabahtan İtibaren 24 Saat Süreyle Avcılar'ın Bazı Mahallelerinde Su Kesintisi Olacak İski: Çalışma Sebebiyle Yarın Sabahtan İtibaren 24 Saat Süreyle Avcılar'ın Bazı Mahallelerinde Su Kesintisi Olacak
Kaynak: DHA

Başiskele, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, eski köprü ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:30 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten Napoli sözleri: Geri döneceğimiz kesin
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek parası duyurusunun ardından restoranlarda nakit ödeyene indirim hazırlığı başladı
18:34 Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi
18:28 Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu hafta sonu karara bağlayacağız
18:26 ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 20:30:01. #1.11#
SON DAKİKA: Yuvacık Barajı'nda sular çekildi, eski köprü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement