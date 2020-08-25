Yuvadan düşen leyleği uçana kadar elleriyle besledi - Son Dakika

Yuvadan düşen leyleği uçana kadar elleriyle besledi

- Yuvadan düşen leyleği uçana kadar elleriyle besledi Her gün yavru leyleğin yayına gitti, ölmesin diye elleriyle besleyip hayatını kurtardı Bursalı hayvansever, yuvadan düşen yavru leyleği her gün elleriyle besledi.

- Yuvadan düşen leyleği uçana kadar elleriyle besledi

Her gün yavru leyleğin yayına gitti, ölmesin diye elleriyle besleyip hayatını kurtardı

BURSA - Bursalı hayvansever, yuvadan düşen yavru leyleği her gün elleriyle besledi. Gücünü toplayan yavru leylek sonunda uçmayı başardı.

Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar'da yavru bir leylek yuvasından düştü. Leyleğin düştüğünü gören köylüler, hayvanları kurtarıp tekrar tabiata salan Youtuber İbrahim Sargın'a haber verdi. Yuvadan düşen yavru leyleğin yanına gelen Sangın, leyleğin uçamadığını gördü. İbrahim Sargın, leyleğin düştüğü yere her gün gelip, yavru leyleği elleriyle uçana kadar besledi.

Yaptığı örnek davranışıyla herkesin takdirini kazanan İbrahim Sargın, "Leyleğin yuvadan düştüğü ihbarı geldi. Hemen bölgeye hareket ettim. Yavru leyleğin yuvadan düştüğünü gördüm. Uçamıyordu, karnı da açtı. Her gün gelip onu burada besledim. Dördüncü günün sonunda uçmayı başardı" dedi.

Yuvadan düşen leyleği uçana kadar elleriyle besledi

Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 11:26

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yuvadan düşen leyleği uçana kadar elleriyle besledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bakırköy'de metrobüs alev alev yanıyor Son Dakika: Başakşehir'de Fransız futbolcu Gael Clichy ile yollar ayrıldı Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar 59 suçtan kaydı olan otomobil hırsızının yöntemi hayrete düşürdü Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459,7 liradan işlem görüyor Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti 4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı 7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Sele kapılmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkmıştı! "Boğuluyoruz, kurtarın" diyen aileden acı haber geldi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi         
09:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir         
09:39
Dünyaca ünlü ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli Dünyaca ünlü ezine peynirinin sırrı bu bölgede yetişen hayvanların sütünde gizli         
09:24
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı         
08:40
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp Anneannesinin ölümüyle yıkılan Belçim Bilgin'den duygusal paylaşım: Aile ağacından ilk kayıp         
08:31
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı         
08:23
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı         
08:21
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı         
07:41
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi         
07:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi         
22:23
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi         
22:18
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı         
21:58
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş         
18:58
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm         
18:35
İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı         
18:22
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı         
18:21
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı         
18:12
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı         
16:14
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu Bayern Münih'li Lewandowski, 3 kulvarda gol krallığı yaşayan ilk futbolcu oldu         
15:04
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu         
13:58
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar         
13:32
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 11:45:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yuvadan düşen leyleği uçana kadar elleriyle besledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei