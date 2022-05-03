Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı - Son Dakika
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Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı

03.05.2022 10:34
Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yuvarlakçay nehrine uçan otomobildeki şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yuvarlakçay nehrine uçan otomobildeki şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Köyceğiz, Fethiye-Muğla karayolu üzeri Beyobası Yuvarlakçay köprüsü'nde meydana geldi. 35 AC 1677 plakalı otomobilin Yuvarkaçay'a uçtuğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bir kişinin sıkışmış olduğunu belirledi. Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından aracın içindeki sıkışan şahıs kurtarılarak ambulansa taşındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı
Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı
Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı
Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı
Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı
Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı

YORUMLAR
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Köyceğiz, İtfaiye, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yuvarlakçay'a uçan araçtaki şahıs kurtarıldı - Son Dakika


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