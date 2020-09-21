Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı - Son Dakika

Vali Abdullah Ayaz'ın okula gelişi

Vali Ayaz'ın sınıfları ziyaret etmesi

Öğrencilerden görüntü

Vali Abdullah Ayaz'ın konuşması

Öğrencilere hediye verilmesi

Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı

Çankırı'da, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Vali Abdullah Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'le birlikte Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere kitaplarını dağıttı, hediyeler verdi.

Vali Ayaz, burada yaptığı açıklamada, 2 bin 150 birinci sınıf, 1608 de anasınıfı öğrencisinin okula başladığını söyledi.

Koronavirüse karşı gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Ayaz, "Sınıf mevcutları ona göre ayarlandı. Şu anda çocuklar için ısınma haftaları olacak. İnşallah önümüzdeki süreçte vaka sayılarındaki düşüşle beraber normal eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Hiçbirimiz ilköğretimin başladığı gün okullarımızı böyle görmeyi istemezdik ama önce sağlık." diye konuştu.