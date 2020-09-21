Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı - Son Dakika

Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı

Vali Abdullah Ayaz'ın okula gelişi Vali Ayaz'ın sınıfları ziyaret etmesi Öğrencilerden görüntü Vali Abdullah Ayaz'ın konuşması Öğrencilere hediye verilmesi Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladıÇankırı'da, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı...

Vali Abdullah Ayaz'ın okula gelişi

Vali Ayaz'ın sınıfları ziyaret etmesi

Öğrencilerden görüntü

Vali Abdullah Ayaz'ın konuşması

Öğrencilere hediye verilmesi

Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı

Çankırı'da, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Vali Abdullah Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'le birlikte Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere kitaplarını dağıttı, hediyeler verdi.

Vali Ayaz, burada yaptığı açıklamada, 2 bin 150 birinci sınıf, 1608 de anasınıfı öğrencisinin okula başladığını söyledi.

Koronavirüse karşı gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Ayaz, "Sınıf mevcutları ona göre ayarlandı. Şu anda çocuklar için ısınma haftaları olacak. İnşallah önümüzdeki süreçte vaka sayılarındaki düşüşle beraber normal eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Hiçbirimiz ilköğretimin başladığı gün okullarımızı böyle görmeyi istemezdik ama önce sağlık." diye konuştu.

Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor         
19:04
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz         
14:29
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
Canlı yayında kızının ölüm haberini alan acılı annenin ağıtları yürek yaktı Canlı yayında kızının ölüm haberini alan acılı annenin ağıtları yürek yaktı         
13:01
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti         
11:53
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 19:14:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei